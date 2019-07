Otten: prominente FvD'ers kregen substantiële bedragen uit partijkas

Forum beschuldigt Otten

Otten zou zichzelf een "eindejaarsbonus" van 5000 euro hebben gegeven. Hij zou duizenden euro's contant uit een kluis hebben gepakt en in zijn eigen zak gestoken. Dat geld kwam van leden tijdens evenementen.

Baudet zou van Otten geen inzicht krijgen in de bankzaken. Via een formeel verzoek aan de bank kwam Baudet erachter dat er nog maar een paar honderd euro op de rekening staat, waardoor FvD in een "liquiditeitscrisis" kwam.

Ook zou Otten vanuit de partijkas 30.000 euro aan zichzelf hebben overgemaakt en meer dan 145.000 euro aan voormalig FvD-Statenlid Robert Baljeu. Ook zou hij 10.000 euro aan zijn minnares hebben gegeven.

De toenmalig penningmeester werd verzocht terug te treden, maar weigert, zegt Forum. In het NRC-interview probeerde hij de "financiële malversaties te camoufleren" met het beeld van een richtingenstrijd binnen de partij.

De partij heeft een poging tot fraude gemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op de bankrekening van Turning Point BV, het bedrijf van Baljeu, heeft de partij beslag gelegd.

De accountant van de partij, accountantsbedrijf Van Noort Gassler & Co, ontkent dat de administratie van Forum niet in orde is. Ook Binnenlandse Zaken ziet "geen aanleiding" om Otten te verdenken van fraude.