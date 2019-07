Braziliaanse goudzoekers vallen Wajãpi-reservaat binnen en vermoorden leider

De gebieden van de stammen bevatten veel grondstoffen. Illegale mijnwerkers, garimpeiros in het Portugees, proberen er al decennia goud te delven. Door die goudwinning worden bossen verwoest en de rivieren vervuild. De grondstoffendelving in de Amazone is nu op een hoogtepunt. President Bolsonaro moedigt die delving aan en wil het legaliseren.

In de nederzetting Mariry werd het lichaam van Emyra Wajãpi gevonden. Hij bleek te zijn doodgestoken. Het dorpje ligt in de buurt van de Amapá-regio, waar het reservaat van de Wajãpi is, in het noorden van Brazilië, aan de grens met Frans Guyana en Suriname. De goudzoekers zouden het dorp hebben overgenomen.