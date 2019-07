Op zomerkamp zonder telefoon: 'Het is wennen, ook voor ouders'

Veel kamporganisaties hebben vooraf regels opgesteld over telefoongebruik. Vooral op kampen voor jonge kinderen is een heus telefoonbeleid van toepassing. "Oudere kinderen maken daar zelf afspraken over met elkaar en kunnen zelf bedenken dat ze met allerlei activiteiten bezig zijn waarbij een smartphone overbodig is", zegt Hajer.

Samen spelen

Michiel Pöpping is eigenaar van Summer Camps Holland en organiseert deze zomer zes weken lang zomerkampen. "We willen dat kinderen overdag met elkaar spelen en het kamp samen beleven. Het is goed voor hun sociale ontwikkeling", vertelt Pöpping. De telefoons worden dan ook overdag ingenomen. "'s Avonds krijgen de kinderen wel een uurtje de gelegenheid om even naar huis te bellen of te WhatsAppen."

Op het telefoonbeleid wordt volgens Pöpping wisselend gereageerd, zowel door ouders als kinderen. "Het is even wennen, maar het werkt. De kinderen ervaren het anders dan de ouders: zij verwachten vaak dat hun kind even naar huis belt. Maar soms vergeten de kinderen door alle activiteiten even te bellen of überhaupt hun telefoon te pakken."