Nederlandse vader en 3-jarige dochter omgekomen bij ongeluk in Duitsland

Bij een ongeluk vanochtend in Duitsland is een Nederlands gezin verongelukt. De 43-jarige vader en zijn 3-jarige dochter kwamen om. De moeder van 39 en twee kinderen van 11 en 13 zijn zwaargewond geraakt. Zij zijn in levensgevaar, zegt de Duitse politie.

Het Volkswagenbusje raakte rond 07.30 uur in de buurt van München van de weg en reed in op een boom. De twee kinderen op de achterbank raakten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. Zij zijn met hun moeder door traumahelikopters naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De snelweg is uren afgesloten geweest na het ongeval.