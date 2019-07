Maaltijdbedrijf Takeaway praat met Just Eat over overname

Maaltijdbedrijf Takeaway voert overnamegesprekken met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Die zijn "al enige tijd" aan de gang, meldt Takeaway en ze zouden volgens de Britse beursregels eind augustus moeten uitmonden in een bod. Maar het bedrijf houdt wel een slag om de arm: het is niet zeker dat de gesprekken ook in een bod wordt gedaan, zegt Takeaway.

Takeaway is in Nederland bekend onder de naam Thuisbezorgd.nl en nam in 2016 de activiteiten van Just Eat in de Benelux over, maar trok zich terug van de markt in het Verenigd Koninkrijk omdat het daar geen marktleider kon worden.

Opvallend is dat in februari een belangrijke aandeelhouder van Just Eat nog stelde dat de onderneming een fusie aan zou moeten gaan met Takeaway. Takeaway/Thuisbezorgd.nl-topman Groen zei daarop niets te zien in een fusie.

Op overnamepad

Maar schaalgrootte is belangrijk in de branche voor maaltijdbestellingen. Takeaway is daarom al langer op overnamepad. Vorig jaar kocht het bedrijf de Duitse activiteiten van concurrent Delivery Hero, voor 950 miljoen euro in contanten en aandelen. Door die overname leed Takeaway opnieuw een miljoenenverlies.

Just Eat is nog iets groter dan die voormalige Duitse concurrent. Het bedrijf haalde vorig jaar een omzet van bijna 780 miljoen pond en een winst van bijna 80 miljoen pond. Het is ook actief in Canada, Australiƫ en Nieuw-Zeeland.

Volgens de Britse zender Sky News heeft de fusie een waarde van 9 miljard pond. Ook andere bedrijven, waaronder Uber, zouden belangstelling hebben voor Just Eat.