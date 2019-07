Pedo-flyers bij Pride in beslag genomen na boze reacties

Flyers van de pedofielenorganisatie 'Kinderbevrijdingsfront' zijn vandaag in beslag genomen in het Vondelpark bij de Pride in Amsterdam. De man die de flyers uitdeelde wil naar eigen zeggen de rechten van pedo's bevorderen. Bij omstanders leidde de inhoud van de flyers tot heftige reacties. De man is niet aangehouden.

Onder de hashtag #PedoPride kondigde de man zijn actie de afgelopen dagen al aan. Hij wil een "inclusieve Pride". Pedofielen "dienen onderdeel te zijn van Pride en welkom te zijn binnen de gemeenschap", schreef hij op Twitter. Pride Amsterdam wil niets met de man te maken hebben en vroeg hem meermaals om te vertrekken.

Omstanders waren ook niet gediend van zijn boodschap. "Doordat mensen boos werden, dreigde een verstoring van de openbare orde", bevestigt een politiewoordvoerder. "Toen is besloten om de flyers tijdelijk in beslag te nemen."

'Moreel verwerpelijk'

Die beslissing werd genomen in overleg met de driehoek: het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester . "Deze man heeft van tevoren aangegeven te willen demonstreren in het Vondelpark", zegt de woordvoerder van burgemeester Halsema. "Wij vinden zijn boodschap moreel verwerpelijk, maar wij beslissen niet over de inhoud."

De man is ook door de politie gevraagd te vertrekken, maar hij weigerde dat. Nadat de politie zijn flyers in beslag had genomen, is hij uit zichzelf weggegaan. De flyers blijven zijn eigendom, die mag hij op afspraak weer bij de politie ophalen.