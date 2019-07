Kleurrijk zomercarnaval in warm Rotterdam

Rotterdam staat op een vrolijke manier op stelten. Onder ideale weersomstandigheden is daar vanmiddag het jaarlijkse Zomercarnaval begonnen. In een bonte stoet dwars door de binnenstad worden de meest uitzinnige creaties getoond. Overal klinkt muziek. Er wordt gedanst op straat.

Het was vanochtend nog even spannend of het Zomercarnaval zou doorgaan. Aanvankelijk was de organisatie bang dat het zware onweer in Limburg en Brabant ook Rotterdam zou kunnen treffen. Pas toen de weerman van RTV Rijnmond vanochtend zei dat het zeer waarschijnlijk droog zou blijven, is besloten om een definitief 'go' te geven.

Zo startte vanmiddag om 14.00 uur een warme editie van het Zomercarnaval.

Queen Chesley

Veel aandacht ging er natuurlijk naar de jaarlijkse koningin, de (in drie rondes) gekozen queen Chesley Verbond (27). Zij was elders mooi aangekleed en ging aan het eind van de ochtend met de metro naar de binnenstad voordat ze zich bij de optocht aansloot. Sommige toeschouwers vroegen zich af of er niet ook een king Zomercarnaval moet worden gekozen. "Nu nog even niet", zegt Gré Ploeg van de organisatie bij RTV Rijnmond.