Vader laat tweeling (1) achter in snikhete auto New York

In stadsdeel The Bronx in New York is een tweeling van 1 jaar dood gevonden op de achterbank van een auto. Hun vader heeft ze op een warme dag in de wagen laten zitten, toen hij ging werken. Tijdens zijn dienst zijn ze bezweken door de hitte. De man van 39 wordt aangeklaagd voor doodslag en verwaarlozing.

