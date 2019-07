Studenten presenteren aerodynamische ligfiets: 'Het is een soort kanonskogel'

Veel trainen

De afgelopen maanden hebben de studenten getraind op verschillende plekken, voornamelijk op locaties van defensie. Een van die locaties was de vliegbasis in Woensdrecht. "Daar is de baan natuurlijk een stuk korter dan de weg waar het allemaal gaat gebeuren."

En die weg ligt in Nevada, waar de groep in september naartoe gaat. De keus is niet zomaar op die plaats gevallen. "Er zijn niet veel plekken waar ze even besluiten een weg van 10 kilometer voor een week af te sluiten. En in Nevada zijn ze wel zo gek om dat te doen", vertelt Breet lachend.

Bovendien bevindt de groep zich daar op 1400 meter hoogte. "Daar hebben we minimale luchtweerstand. En dat wil je hebben om zo hard mogelijk te gaan."

In de week van 8 tot en met 14 september reizen Breet en haar teamgenoten af naar de Verenigde Staten. Iedere dag krijgen zij een aantal pogingen om het record te verbreken. Om dat te redden moet Breet minimaal 122 kilometer per uur halen.