Duitse auto-industrie hapert, en dat is ook in Nederland te merken

De verkoop van nieuwe Volkswagens, Mercedessen en BMW's daalt en dat heeft steeds meer gevolgen voor Nederlandse bedrijven. De onzekerheid onder deze leveranciers is groot en investeringen worden uitgesteld.

Ook wordt er gesneden in de flexibele schil, wat gevolgen heeft voor uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract. "Over de hele linie loopt het aantal orders terug", zegt Anne Jaap Deinum van brancheorganisatie Nevat.

Nederland heeft nauwelijks bedrijven die auto's maken, maar er is wel een behoorlijk aantal dat auto-onderdelen maakt. Volgens ING gaat het om ongeveer 300 bedrijven met in totaal 30.000 werknemers. Samen produceren deze bedrijven voor ruim 10 miljard euro aan onderdelen. Naar schatting 43 procent daarvan wordt verkocht in Duitsland. De rest gaat grotendeels naar andere Europese landen.

"Nog maar een derde over"

Maar de vraag uit de auto-industrie neemt dus in rap tempo af. "Als je geen spreiding hebt, loop je een groot risico", zegt Dennis Abels, directeur van verenfabriek Avek uit Haarlem. De veren van Avek zitten onder meer in koplampen. "Daarvan verkopen we nog maar een derde in vergelijking met vorig jaar."

En dat betekent voor de verenfabriek dat er minder geïnvesteerd wordt om de productie uit te breiden. "De afgelopen jaren moesten we investeren als gekken om bij te blijven, dat stabiliseert nu en de tendens is naar beneden", zegt Abels. Door klanten van buiten de auto-industrie draaien de meeste machines in de fabriek nog wel volop door en komen er dit jaar twee machines bij.