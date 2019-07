Noodweer legt vliegverkeer Eindhoven Airport stil

Als gevolg van noodweer is het vliegverkeer op Eindhoven Airport stilgelegd. "We hopen zo spoedig mogelijk weer te kunnen starten met de afhandeling", meldt het vliegveld op Twitter.

In het zuidelijke deel van Noord-Brabant en een deel van Limburg vallen na de hitte van de afgelopen dagen stevige regen- en onweersbuien. De verwachting is dat die voorlopig niet verdwijnen. Ze trekken vanuit het zuiden over de provincie, samen met een verkoelende westenwind.

Ook het wegverkeer heeft last van het noodweer. Rijkswaterstaat twittert dat automobilisten op de A2 bij Maastricht op de vluchtstrook stoppen, omdat ze vanwege de harde regen niet verder durven te rijden.