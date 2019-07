Italië blokkeert eigen kustwachtschip vol migranten, eist herverdeling

Niet alleen voor de schepen van hulporganisaties zijn de Italiaanse havens gesloten. De Italiaanse regering weigert vandaag een eigen kustwachtschip vol migranten te laten afmeren in Lampedusa.

Op het schip zijn 135 migranten die vlak bij de kust bij Libië zijn gered door een vissersschip, voordat ze aan boord gingen van het kustwachtschip, de Gregoretti. Het is onduidelijk of het gaat om de overlevenden van een grote scheepsramp gisteren, toen mogelijk 150 migranten verdronken voor de Libische kust. Dat was het ongeluk op de Middellandse Zee met de meeste slachtoffers dit jaar.

Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, eist dat de geredde migranten over de rest van Europa verdeeld worden, voordat ze aan land worden gelaten. "Het gaat om 135 mensen die wachten op een officieel antwoord", schrijft de Italiaanse regering aan de Europese Commissie.

Deal met Katholieke Kerk

De Europese Commissie bevestigt de eis ontvangen te hebben en gaat nu contact opnemen met de andere Europese lidstaten, "zoals dat in vele eerdere gevallen ook is gedaan".

In augustus weigerde Italië ook al een eigen kustwachtschip, de Diciotti. Er waren 177 migranten aan boord van dat schip. Het duurde tien dagen voordat het schip uiteindelijk in Sicilië mocht afmeren, nadat de Katholieke Kerk een overeenkomst had gesloten met Ierland en Albanië om de migranten op te nemen.