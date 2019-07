Ruimtesteen beweegt vlak langs aarde: 'Het lijkt ver, maar was dichtbij'

Maar in dit geval zagen astronomen de ruimtesteen pas heel laat. Asteroïden zijn erg donker waardoor ze namelijk bijna geen zonlicht reflecteren. Ook zijn ze niet groot. "En zeker van zo'n kleine als deze komt bijna geen signaal. Die zie je pas als hij heel dichtbij is", aldus Stam. Ook kan een ruimtesteen uit een richting komen waar fel zonlicht de zichtbaarheid kan belemmeren.

Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde aan Rijksuniversiteit Groningen, vertelt dat de NASA en ESA veel onderzoek doen naar de asteroïden. "Zij zien er ongeveer veertig per week voorbijkomen. Vervolgens wordt bepaald wat de koers is en of de ruimtestenen een gevaar zijn of niet. Deze ruimtesteen ging 68.800 kilometer per uur, dus dat is wel heel snel."

Baan veranderen

Astronomen en organisaties als de NASA en ESA zijn druk bezig met het bedenken van oplossingen voor eventuele inslagen, vertelt Stam. "Op dit moment is er nog niets wat we echt kunnen doen als er een asteroïde wordt gedetecteerd die gevaarlijk is. Als je lang van tevoren weet dat een ruimtesteen onze kant op komt, kan je bijvoorbeeld proberen de baan te veranderen. Dat zou misschien kunnen met een ruimtevaartschip en zwaartekracht. Een kleine afwijking van de baan kan al veel helpen."

Zowel Stam als Barthel zeggen overigens dat de kans heel klein is dat er zo'n grote ruimtesteen op aarde terechtkomt. Voor nu is er dus geen reden tot paniek.