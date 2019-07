Gigantisch bot van dinosaurus gevonden in Frankrijk

In het zuidwesten van Frankrijk hebben wetenschappers bij een opgraving een bot van een dinosaurus gevonden. Het bot is 2 meter lang en weegt 500 kilo. Waarschijnlijk is het een dijbeen van een dino die tot de Sauropoda behoorde, een planteneter en vermoedelijk het grootste dier dat op aarde heeft geleefd.

De Sauropoda konden ongeveer 30 meter lang worden. De planteneters leefden in het late Jura-tijdperk, meer dan 140 miljoen jaren geleden.

De plaats waar het bot werd opgegraven ligt in de gemeente Angeac-Charente, in het departement Charente. Het gebied was miljoenen jaren geleden een moeras en wordt beschouwd als een van de belangrijkste vindplaatsen van dinosaurusresten ter wereld.

Sinds 2010, toen de opgravingen in Frankrijk begonnen, zijn er 7500 botten van veertig verschillende soorten dinosaurussen gevonden.