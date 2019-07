Jongeren bestormen Duits politiebureau om klasgenoot uit cel te bevrijden

Een schoolfeest in de Duitse stad Starnberg is gisteravond niet geƫindigd zoals gepland. Een groep van ongeveer vijftig scholieren bestormde een politiebureau, waar even daarvoor een klasgenoot naartoe was gebracht. De 15-jarige jongen had zich misdragen op het feest.

Volgens de politie had de scholier te veel gedronken. Omdat hij niet kalmeerde, werd hij meegenomen door de politie. Niet lang nadat de jongen werd opgesloten, probeerde de groep jongeren het politiebureau binnen te dringen om de jongen te bevrijden.

De voordeur van het politiebureau werd geforceerd. Ook gooiden de jongeren flesjes tegen de ruiten en vernielden een raam.

Drie jongeren werden aangehouden. Zij worden beschuldigd van vernieling en het proberen te bevrijden van een gevangene.