Miljoenen voor verbeteren nationale parken en vergroten bekendheid

Schouten stelt de komende drie jaar via het Nationale Parken Bureau 1 miljoen euro beschikbaar voor educatie. 1,4 miljoen euro is bestemd voor het vergroten van de internationale bekendheid.

"We zijn er dolblij mee", zegt Jori Wolf van het Nationale Parken Bureau in het AD. "Het doel is om de komende jaren nationale parken met grootse allure te krijgen. De parken vertellen samen het verhaal van de Nederlandse natuur, je kunt ze beschouwen als de Rembrandts van de natuur."

'Extra ontwikkelingskansen'

Om die grootse allure te bereiken, moeten de parken dus onder meer werken aan het vergroten van de omvang. In de nieuwe standaard is opgenomen dat nationale parken één of meerdere natuurkernen moeten herbergen die gelegen zijn in gebied dat een landschaps-ecologisch systeem vormt, schrijft Schouten. Die systemen beslaan veelal een gebied van 10.000 tot 100.000 hectare.

De nationale parken van de toekomst zullen over het algemeen substantieel groter zijn dan de parken die we nu kennen. "Een ruimere begrenzing van de nationale parken biedt ruimte voor een verbreding van de ruimtelijke strategie; van natuur naar cultuur, kennis, educatie, recreatie en economie. Dit biedt zowel extra ontwikkelingskansen voor de natuurkern als extra kansen voor de verbinding met de (regionale) omgeving", staat in de Kamerbrief.