Trump tegen Zweedse premier: geef A$AP Rocky zijn vrijheid terug

De Amerikaanse president Trump heeft kritiek geuit op de premier van Zweden omdat hij er niet voor heeft gezorgd dat rapper A$AP Rocky wordt vrijgelaten. De Amerikaanse artiest zit vast in Zweden en is aangeklaagd voor mishandeling.

Trump liet vorige week vrijdag al weten dat hij de Zweedse premier zou bellen over de zaak. Klaarblijkelijk heeft dat telefoontje niets opgeleverd. In een tweet zegt Trump dat hij zeer teleurgesteld is in de Zweedse premier. "Geef A$AP Rocky zijn vrijheid terug. We doen zoveel voor Zweden, maar dat geldt kennelijk niet de andere kant op", zegt Trump.

Verder zegt Trump dat hij videobeelden van de mishandeling heeft bekeken en hij concludeert dat de rapper werd gevolgd en lastiggevallen.

Slaan en schoppen

De 30-jarige A$AP Rocky zit sinds begin deze maand in de Zweedse gevangenis, omdat hij iemand in Stockholm zou hebben mishandeld. Verschillende beelden van het incident gaan rond. Op een video is te zien dat de rapper wordt lastiggevallen, maar op andere beelden lijkt hij iemand op de grond te gooien en te slaan en schoppen.

Justitie in Zweden concludeerde dat de rapper een misdrijf heeft gepleegd. De rechtszaak begint waarschijnlijk volgende week.