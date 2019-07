Apple koopt modemdivisie van Intel om 5G-kennis

De Amerikaanse techbedrijven Apple en Intel hebben een akkoord bereikt over een miljardenovername. Apple neemt een groot deel van Intels afdeling over die modems maakt voor smartphones. Met de koop is een bedrag van ongeveer 1 miljard dollar gemoeid.

Zo'n 2200 werknemers van Intel maken daarbij de overstap naar Apple. Ook krijgt Apple veel patenten in handen.

5G

Het bedrijf wil de techniek en kennis van Intel gebruiken om een eigen 5G-modem te kunnen ontwikkelen, om zo minder afhankelijk te worden van chipmaker Qualcomm.

Intel is van plan om zich na de overname meer te richten op het internet-of-things. Daarnaast blijft Intel modems ontwikkelen voor pc's.

De toezichthouders moeten nog wel akkoord gaan met de overname. De verwachting is dat de deal eind dit jaar van kracht wordt.