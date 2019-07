Wereldberoemde cellist Anner Bijlsma (85) overleden

In 2006 was hij gedwongen te stoppen omdat hij door een spierziekte zijn vingers steeds moeilijker kon bewegen. Hij deed daar laconiek over. In 2014 zei hij in een interview met NRC Handelsblad dat hij thuis nog lang was doorgegaan, tot hij bang was dat de cello uit zijn vingers zou vallen. "Inmiddels doet geen enkele vinger het echt meer. Maar zo erg als ALS is de ziekte nu ook weer niet."

Datzelfde jaar werd een prijs naar hem vernoemd, de Anner Bijlsma Award. De prijs werd voor het eerst aan hem uitgereikt. Vorig jaar ontving de Italiaanse cellist en componist Giovanni Sollima de oeuvreprijs van 50.000 euro. Bijlsma besloot het prijzengeld te besteden aan verschillende doelen, zoals onderzoeksprojecten op het gebied van oude muziek

Spelen in het hoofd

In Met het Oog op Morgen vergeleek hij zichzelf in 2016 met Beethoven. Zoals Beethoven nog componeerde en de muziek in zijn hoofd hoorde toen hij doof was, zo speelde hij in zijn hoofd nog cello toen hij door de spierziekte zijn vingers niet meer kon bewegen. Het cello spelen zat nog helemaal in zijn systeem. "Al die vingerzettingen zitten ook nog in mijn kop. Dus als ik in bed lig, speel ik soms een heel stuk door."

Hij was getrouwd met de violiste Vera Beth, met wie hij in de jaren tachtig en negentig ook optrad in een strijktrio, en had een zoon en twee dochters. Zijn dochter Carine Bijlsma maakt een film over haar vader en diens liefde voor Boccherini.

In de onderstaande video zie je Anner Bijlsma aan het werk als docent: