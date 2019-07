Gedumpte katten gedood door groep honden

Vier katten die over het hek van een hondenveld in Almere waren gedumpt, zijn gisteren gedood door een grote groep honden van Stichting Dierenthuis Almere. De eigenaresse van de stichting trof drie dode katten en een kattenpootje aan.

Bij Stichting Dierenthuis Almere worden op het terrein van 35.000 vierkante meter niet-herplaatsbare asieldieren opgevangen. Momenteel wonen er zo'n 150 honden en 350 katten. De honden gingen gisterochtend, zoals gebruikelijk, naar buiten.

"Er zitten een boel waakhonden bij", vertelt eigenaresse Alice van Duijn aan Omroep Flevoland. "Ik heb niets gemerkt van de commotie, tot ik een paar minuten later een dode kat in een hondenmand aantrof. Buiten zag ik nog twee dode poesjes en vond ik nog een pootje. Ik schrok ontzettend."

Verwaarloosd

De dode katten waren volgens Van Duijn verwaarloosde Perzen. "Ik denk dat iemand in hoge nood is geweest en gedacht heeft dat het de makkelijkste en goedkoopste manier was om van de katten af te komen door ze hier over het hek te gooien."

Het is de eerste keer dat Dierenthuis Almere met een dumping op het terrein te maken heeft. "Het moet ook direct de laatste keer zijn", zo stelt Van Duijn. Ze wil de eigenaar van de katten vinden, maar ook mensen waarschuwen. De katten maakten, volgens haar, namelijk geen schijn van kans. "Zoiets gaat razendsnel."

Maatregelen

Het nemen van extra maatregelen om herhaling te voorkomen, is volgens de eigenaresse niet te doen. "Het heeft geen nut om eerst het terrein te inspecteren voordat de honden erop mogen. Daarvoor is het te groot en er staan veel struiken waar een kat zich tijdelijk kan verstoppen."