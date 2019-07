Johnson wil 'backstop' van tafel voor nieuwe deal met EU

De nieuwe Britse premier Johnson roept de Europese Unie op om opnieuw te onderhandelen over een brexitdeal. Hij zei dat in zijn eerste toespraak als premier in het Britse parlement. Johnson zei dat de EU verlaten met een akkoord zijn voorkeur heeft. "Maar een ding moet duidelijk zijn: het terugtrekkingsakkoord is hier in het parlement drie keer verworpen", zei hij.

Johnson wil onder meer af van de backstop, de afspraak dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland als de EU en het VK er in de twee jaar durende overgangsfase niet in slagen een handelsakkoord te sluiten.

Dat zou betekenen dat de Britten in de douane-unie van de EU blijven en Europese regels moeten blijven volgen. Volgens Johnson zijn er echter allerlei alternatieven voor een backstop.

Zonder uitstel van de brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU. De EU heeft meerdere keren gezegd dat het akkoord dat er nu ligt definitief is en niet opnieuw onderhandelbaar. Over een politieke verklaring die ook is opgesteld wil Brussel wel praten.

Rechten EU-burgers

Volgens Johnson zijn de Britten niet goed voorbereid op een vertrek zonder akkoord met de EU. Hij heeft zijn medewerkers gevraagd van de voorbereidingen de "absolute topprioriteit" te maken. Hij denkt echter niet dat de Britten zonder deal uit de EU stappen. Johnson zei dat EU-burgers hoe dan ook "de absolute zekerheid" hebben dat ze op Brits grondgebied kunnen blijven wonen en werken.

Omdat Johnson ervan uitgaat dat de Britten op 31 oktober uit de EU vertrekken, gaat hij geen Britse kandidaat voordragen voor de Europese Commissie.