Peuter speelt op bagageband luchthaven Atlanta en verdwijnt

Een Amerikaans jongetje van 2 is afgelopen maandag gewond geraakt bij een ritje op de bagageband van de luchthaven van Atlanta.

Zijn moeder was de instapkaarten aan het uitprinten in de vertrekhal en had niet gezien dat haar zoon ondertussen op een bagageband was geklommen. Toen Edith Vega toesnelde, was zoon Lorenzo al verdwenen in de catacomben.