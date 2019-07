Tientallen tonnen rioolslib in Noordzeekanaal terechtgekomen

De afgelopen weken is rioolslib drie keer in het water van het Noordzeekanaal terechtgekomen. Het gaat om tientallen tonnen per keer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bevestigt een bericht daarover van NRC.

Door problemen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam zijn, om veiligheidsredenen, vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd. Daardoor kan het slib, de substantie die overblijft nadat het afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties is gezuiverd, al weken nergens naartoe.

Hevige regenbuien

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is daarom extra slib gaan bewaren in de zuiveringsinstallatie zelf. "Dat gebeurt wel vaker wanneer de capaciteit van een verwerker tijdelijk terugloopt", zegt een woordvoerder.

Maar door hevige regenbuien is dat slib de afgelopen weken drie keer mee gespoeld met het gezuiverde afvalwater. Daardoor kwam het in het Noordzeekanaal terecht.

Twee weken

Op dit moment slaat het waterschap het slib op externe, tijdelijke locaties op. Maar die oplossing is nog maar voor hooguit twee weken toereikend. Elke dag produceert het waterschap 250 ton slib. Dat is acht vrachtwagens vol. Er wordt gezocht naar een oplossing.

"Het is onze prioriteit om te voorkomen dat het oppervlaktewater vervuild raakt", zegt de woordvoerder van het waterschap.