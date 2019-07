Rotterdamse haven noteert recordoverslag in eerste helft van het jaar

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het eerste halfjaar van 2019 gegroeid met 3,4 procent, naar 240,7 miljoen ton. Dat is volgens het Rotterdamse havenbedrijf een record. In dezelfde periode vorig jaar ging nog 232,7 miljoen ton via de haven van Rotterdam.

De haven verwerkte meer containers (4,8 procent) en ruwe olie (2,8 procent). Volgens de haven komt dat door de import van goedkopere Amerikaanse olie. Ook ging er 94 procent meer vloeibaar aardgas (LNG) door de Rotterdamse haven, door de toegenomen export van Amerikaans gas naar Europa.

Via Rotterdam gingen 5,8 procent minder minerale olieproducten en 7,2 procent minder agrarische goederen, zoals mais, granen en zaden. Directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam verwacht voor de rest van dit jaar een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag, onder meer door de brexit en de handelsoorlog tussen China en de VS.

Duurzaamheid

Volgens het Rotterdamse havenbedrijf zijn er afgelopen jaar "wederom belangrijke stappen" gezet op het gebied van de energietransitie in de Rotterdamse haven. Zo wordt er gewerkt aan een project voor de opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee.

Ook wordt onderzoek gedaan naar het produceren van zogenoemde blauwe waterstof in de haven. Daarbij wordt waterstof nog wel met aardgas gemaakt, maar wordt de CO2 in de grond opgeslagen. De haven stoot nu 26 megaton CO2 uit, bijna 20 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.