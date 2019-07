Ons-kent-ons-cultuur leidt tot criminaliteit op Urk

In Urk een ons-kent-ons-cultuur tot allerlei van vormen van criminaliteit, Uit een rapport van het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) komt een beeld naar voren van een vissersdorp waar de boven- en onderwereld vermengd lijken te zijn.

Volgens het RIEC zijn soms hele families betrokken bij cocaïnehandel, witwassen van zwart geld en uitbuiting van arbeidskrachten in de visindustrie. Ook worden legale en illegale horeca en jeugdhonken in Urk in verband gebracht met criminele activiteiten.

Het RIEC baseert zich volgens Omroep Flevoland op gesprekken met 25 professionals bij het Openbaar Ministerie, politie en gemeente. Zij wijzen erop dat niet alleen de ons-kent-ons-cultuur maar ook de internationale handel Urk extra vatbaar maakt voor criminaliteit. Vooral in financieel slechtere jaren is die internationale positie van Urk een risico: juist dan zijn mensen makkelijker te benaderen. Ook speelt mee dat zwart geld in Urk algemeen wordt geaccepteerd.

Spilfiguren in het web

In het onderzoek noemt het RIEC mensenhandel en drugscriminaliteit "belangrijke aandachtspunten". Bij de mensenhandel gaat het met name om uitbuiting van buitenlandse werknemers in de visindustrie. Ook zou sprake zijn van seksuele uitbuiting van vrouwen.

Een apart hoofdstuk is de drugscriminaliteit in Urk. Het RIEC spreekt over de smokkel van, handel in en het gebruik van cocaïne. Daarbij zou sprake zijn van lokale, maar ook van internationale handel. Ook hierbij spelen familiebanden en criminele bendes een rol. Urkers zijn soms spilfiguren in het web, soms faciliteren ze alleen.

Bestrijding ondermijnende criminaliteit

De gemeente Urk herkent zich in het beeld dat het RIEC schetst en is bezig met een plan van aanpak op basis van het rapport. Burgemeester Van Maaren onthoudt zich verder van commentaar.

Vorig jaar oktober zei hij dat Urk "niet in de greep is van drugshandel". Wel toonde hij zich zeer bezorgd naar aanleiding van een reeks drugsvondsten in het dorp. "De gemeente zet in op de bestrijding van ondermijning", zei Van Maaren destijds. "Dat is de vermenging van de onderwereld en de reguliere maatschappij. De handel in drugs is daar vaak mee verbonden. De incidenten die we dit jaar hebben gezien, komen voort uit die bestrijding. Ze zijn het gevolg van onze aanpak."