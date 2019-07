Voor ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties gevonden

In 2018 is een recordaantal transacties in Nederland als verdacht aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om geld dat gebruikt wordt voor terrorismefinanciering of grote sommen geld die naar het buitenland worden overgeboekt om geld wit te kunnen wassen.

Volgens de Financial Intelligence Unit (FIU) gaat het om bijna 58.000 transacties, waarbij er meer dan 9,5 miljard euro werd overgeboekt. Ook dat is een record. Een jaar eerder ging het nog om 6,7 miljard euro aan transacties.

De meeste verdenkingen gaan over witwassen, terrorismefinanciering en fraude. De FIU kreeg de meldingen van onder meer banken, handelaren, casino's en creditcardmaatschappijen. Vooral banken hebben meer verdachte transacties gemeld. Vorig jaar moest ING nog 775 miljoen euro betalen, omdat de bank z'n systemen om verdachte transacties in kaart te brengen niet op orde had. De bank beloofde beterschap.

De FIU deelt de dossiers over de verdachte transacties met onder meer de FIOD. Het is niet bekend hoeveel verdachte transacties uiteindelijk tot opsporing van criminelen hebben geleid.