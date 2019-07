Fransman wil vandaag met zijn flyboard het Kanaal overvliegen

Gisteren deed Zapata nog een laatste testvlucht, ten overstaan van de pers. Als een sciencefiction-figuur scheerde hij hoog over de journalisten, tolde hij in de lucht drie keer om zijn as en landde hij weer net zo verticaal en rustig als hij opsteeg.

"Vliegen is een passie voor me", vertelde hij tegen de NOS. "Als kind wilde ik helikopterpiloot worden. Maar ik ben kleurenblind, dus dat mocht niet. En nu heb ik gewoon mijn eigen vliegtuig ontworpen en mag ik wél vliegen: dat voelt goed!"

Hij heeft nog wel een wens: nog hoger en nog sneller. "Ik voel me als een vogel tussen andere vogels. Maar eigenlijk wil ik gewoon hoger, en tussen de wolken door vliegen. Staand op mijn flyboard. Ja, daar droom ik nog wel van."

Variant voor het leger

De Fransman werkt intussen alweer aan een nieuwe versie van zijn vliegende surfboard. "Die is bestemd voor het Franse leger. Er komt een soort van stuur op te zitten. En de brandstof, die ik nu nog op mijn rug in een rugzak meedraag, komt in het apparaat zelf te zitten", aldus Zapata.

Overigens is hij ook nog een vliegende auto aan het ontwikkelen: die moet in 2020 voor het eerst 'de lucht in rijden'.