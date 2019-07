Winkel mag vanwege de leefbaarheid niet naar rand Appingedam

Appingedam mag kleinere detailhandel weigeren aan een woonboulevard aan de rand van de gemeente. Dat heeft de Raad van State bepaald.

"Deze uitspraak is van groot belang voor het leefbaar houden van onze historische binnenstad. En ook voor andere steden die met deze kwestie te maken hebben, zoals Groningen en Amsterdam, is dit een steun in de rug", reageert wethouder Usmany van Appingedam bij RTV Noord.

Schoenen- en kledingzaak Bristol wilde van het centrum van Appingedam naar de woonboulevard verhuizen, maar de gemeente vindt dat die winkel daar niet hoort. In het bestemmingsplan staat dat alleen grote detailhandel zich in dat winkelgebied mag vestigen, zoals zaken voor meubels, keukens en bouwmaterialen. Appingedam wil zo voorkomen dat er in de binnenstad leegstand ontstaat.

Na een juridische procedure van zes jaar, geeft de Raad van State de gemeente nu gelijk. Volgens de raad kan de leefbaarheid en vitaliteit van het centrum van Appingedam onder druk komen te staan als publiekstrekkers vertrekken.