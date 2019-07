Na speedboot-ongeluk Zoutelande was het 'akelig stil' op het strand

De bestuurder van de speedboot die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeluk voor de kust van Zoutelande, is een 33-jarige man uit de buurt. De man is vanochtend gehoord.

Bij het ongeluk kwam een meisje van 15 uit Neer (Limburg) om het leven. Zij zat op een rubberboot die door de speedboot werd overvaren. De bestuurder van de speedboot voer direct na het ongeluk met het rubberbootje naar de kant, waar het bewusteloze meisje werd gereanimeerd door omstanders en later door ambulancemedewerkers. De hulp mocht niet meer baten en ze overleed ter plekke.

Ooggetuigen

Veel badgasten waren getuige van het ongeluk. "Op nog geen 30 meter voor m'n neus wordt een rubberbootje met broer en zus overvaren", schrijft Jeroen den Boer op Facebook. "De jongen springt nog op tijd weg, het meisje wordt vol geraakt."

Irene Thomassetti uit Antwerpen vertelt aan Omroep Zeeland dat ze een knal hoorde. "Daarna zag ik veel mensen in de richting van het ongeluk gaan. Toen ik wat dichterbij kwam, zag ik dat er een persoon uit het water was gehaald en gereanimeerd werd."

De vrouw zegt dat ze al bang was dat er een ongeluk zou gebeuren. "De hele middag gingen die speedbootjes heen en weer langs de kustlijn. Ik had een slecht voorgevoel. En nu een klomp in mijn maag, want dit had niet hoeven gebeuren."

Lore Verstraeten had hetzelfde voorgevoel, schrijft ze op Facebook. "Er voeren drie speedboten waarop jongeren op muziek aan het dansen waren. Het is heel bizar dat dit hier zomaar toegelaten wordt."

Iedereen uit het water

Na het ongeluk werd het volgens Thomassetti akelig stil op het strand. "Zeker toen de traumahelikopter kwam. Bijna iedereen ging uit het water en was heel stilletjes. Zelf heb ik m'n spullen gepakt en ben ik koffie gaan drinken. Ik ga vandaag niet terug naar Zoutelande."

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt onderzocht door de politie. Dat onderzoek kan nog weken duren.