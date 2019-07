Voetbalprogramma Humberto Tan stopt na een seizoen

Het voetbalprogramma VTBL met presentator Humberto Tan stopt. Er komt geen tweede seizoen op RTL7, zegt een woordvoerder van de zender. De eerste uitzendingen begin dit jaar trokken nog zo'n 275.000 kijkers, maar dat werd daarna minder.

"Na één seizoen trekken we met het programma onvoldoende kijkers, ondanks de verhuizing naar een nieuw tijdstip. Met de kennis van het afgelopen jaar en de resultaten van een onderzoek onder kijkers en fans was dit een logische conclusie", zegt de woordvoerder. RTL beschikt niet over de beelden van de gespeelde eredivisiewedstrijden waar de kijker volgens de zender behoefte aan heeft.

VTBL kwam bij RTL7 in de plaats van Voetbal Inside, dat vorig jaar stopte omdat Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp een contract tekenden met Talpa.

Humberto Tan is na de zomer wel weer te zien op RTL4 met een nieuw tv-programma.