KPN verliest duizenden Telfort-klanten na schrappen merk

KPN is begonnen met het schrappen van het merk Telfort en dat kost het telecombedrijf klanten. Het afgelopen kwartaal verloor het bedrijf per saldo 24.000 internetklanten en 7000 tv-abonnees.

Het schrappen van de merken Telfort en XS4ALL is een van de manieren waarop KPN probeert op de kosten te besparen. "Dit is ongeveer in lijn met de verwachtingen", zegt Jan Kees de Jager, de financiële topman van het telecombedrijf, over het aantal klanten dat vertrekt. "Veel van de Telfort-klanten gaan naar KPN, maar er zijn ook een aantal klanten die ergens anders naartoe overstappen."

De klanten die bij KPN blijven, nemen extra diensten af van het concern, waardoor ze het bedrijf meer opleveren. Ook kwamen er 17.000 mobiele bellers als klant erbij.

Snijden in kosten

De omzet van het telecombedrijf daalt al tien jaar en daar lijkt ook dit jaar geen einde aan te komen. In de eerste helft van het jaar werd 2,7 miljard euro omgezet, 3 3 procent minder dan een jaar geleden.

Toch is De Jager niet ontevreden met die cijfers. De brutowinst loopt namelijk wel op. "We zijn in staat geweest om de kosten sterker te laten dalen dan dat de omzet daalt. Dat kan nog vele jaren doorgaan, maar tegelijkertijd moeten we op termijn in staat zijn om de omzet te laten groeien. Je kunt niet tot in het oneindige alleen maar de winst laten stijgen door kosten te beperken."

Topman/topvrouw

Verder is KPN op zoek naar een opvolger voor Maximo Ibarra. De huidige topman vertrekt eind september vanwege familieomstandigheden en heeft een nieuwe baan in Italië. De Jager betreurt zijn vertrek. "Het is heel kort na zijn aankomst. Ik vind het gewoon jammer."

De naam van De Jager wordt genoemd als potentiële opvolger. Hij ontwijkt de vraag of hij interesse heeft in de baan: