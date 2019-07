Gedoe over veiligheidseisen: dit jaar geen vuurwerkfestival Scheveningen

Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen gaat dit jaar niet door. De organisatie en de gemeente Den Haag kunnen het niet eens worden over de veiligheidseisen. Het vuurwerkevenement was al verplaatst van deze zomer naar september, maar is nu dus afgelast.

Volgens de organisatie is er erg veel tijd gestoken in het maken van veiligheidsplannen, maar kwam de gemeente steeds met nieuwe eisen. "Zo moesten wij als organisatie de garantie geven voor het aantal personen dat zou komen, hetgeen natuurlijk niet mogelijk is omdat het een open toegankelijk festival is", zegt organisator Bjorn van Dijl.

De gemeente Den Haag vindt het jammer dat het evenement niet doorgaat, maar heeft begrip voor het besluit. "Een veilig verloop van het evenement is van groot belang", zegt een woordvoerder. "Dat geldt des te meer, omdat uit de evaluatie van het festival van vorig jaar naar voren kwam dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Het gaat dan onder meer om extra aandacht voor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten tijdens een calamiteit."

Het internationale festival trok vorig jaar 400.000 mensen. Dit jaar zou de veertigste editie zijn.

De organisatie hoopt dat ze volgend jaar wel aan alle veiligheidseisen kan voldoen. Ook de gemeente hoopt dat de jubileumeditie dan wel doorgaat.