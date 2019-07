Zeldzaam beeld van inheemse jager uit 'meest-bedreigde' stam

Er zijn veel bedreigingen voor de Awá: hun leefgebied is aangetast door ontbossing en de aanleg van wegen. Illegale houthakkers, veeboeren, mijnwerkers en drugshandelaren schuwen niet om geweld te gebruiken om deze rondtrekkende jagers weg te jagen. Ook de ziektes die buitenstaanders met zich meebrengen, vormen een bedreiging voor het voortbestaan van de stam die naar schatting zo'n 350 mensen telt.

Voortdurend in angst

Een groot deel van de stam zag zich de afgelopen jaren gedwongen het bos te verlaten en vestigde zich op andere plekken. Maar nog zo'n 60 tot 100 Awá-indianen leven in zelfverkozen isolement. Volgens kenner Sonia Bridi zijn de mensen zo bang om ontdekt te worden, dat ze zelfs hun kinderen leren om niet te huilen: "Ze leven voortdurend in angst."

De videobeelden zijn gemaakt door Flay Guajajara van de naburige Guajajara-stam, tijdens de jacht. De stamleden leven minder geïsoleerd en proberen het laatste stuk intacte woud waar zij leven, te beschermen. "We hopen dat dit iets positiefs voortbrengt. We hopen dat het indruk maakt op de wereld, zodat ze onze mensen en ons bos helpen", zegt Guajajara in The Guardian.

Opengesteld voor houtkap

In de Braziliaanse grondwet is het recht op inheems land als een fundamenteel recht vastgelegd. Toch zeggen inheemse groepen dat meerdere regeringen hebben gefaald in het beschermen van hun natuurlijke habitat. De huidige president Bolsonaro heeft beschermde gebieden zelfs opengesteld voor houthakkers en mijnwerkers. Hun kampen bevinden zich nu aan de rand van Awá-land, zegt Survival International.