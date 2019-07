Meisje (6) in coma door ranja met ghb, Helmonder krijgt taakstraf

Een 45-jarige man uit Helmond heeft een taakstraf van 180 uur gekregen omdat door zijn schuld een meisje van 6 ghb binnenkreeg. Ze raakte daardoor in coma en overleefde het maar net. De man moet ook een schadevergoeding van ruim 2700 euro aan haar ouders betalen.

Het meisje was in juni vorig jaar bij de Helmonder thuis aan het spelen met zijn dochter. Op een gegeven moment schonk de man voor de kinderen en voor zichzelf een beker ranja in. In zijn eigen beker deed hij ook een scheut andere vloeistof. Hij ging vervolgens naar de schuur om iets te halen en liet zijn drankje staan.

Het 6-jarige meisje dronk uit de beker van de man en werd vrijwel direct ziek. Ze moest braken, stopte geregeld met ademhalen en raakte in coma. In het ziekenhuis bleek dat ze ghb had ingenomen. Volgens de arts die haar behandelde was de situatie kritiek en had ze kunnen overlijden als ze niet naar het ziekenhuis was gebracht.

Drankje voor vetverbranding

De Helmonder zegt dat hij niet wist dat er ghb in de vloeistof zat. Hij had het goedje van iemand uit de sportschool gekregen voor betere vetverbranding, schrijft Omroep Brabant. De rechtbank verwijt hem dat hij onvoorzichtig gehandeld heeft en de beker niet uit de buurt van de meisjes heeft gehouden. Vooral ook omdat hij zelf eerder klachten als hartkloppingen, duizeligheid en hoofdpijn had gekregen na het drinken van het spul.

Ook wordt het hem kwalijk genomen dat hij in het ziekenhuis niet meteen heeft gezegd dat het meisje mogelijk de verkeerde ranja had gedronken, terwijl haar leven op het spel stond. Omdat de man het meisje wel direct naar het ziekenhuis heeft gebracht en berouw heeft getoond, valt de straf niet hoger uit.