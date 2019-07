KLM moet bijna half miljoen betalen voor noodopvang schildpadden

KLM moet ruim 470.000 euro terugbetalen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de noodopvang van zo'n 11.000 schildpadden. Dat heeft de rechter besloten. KLM kan niet in beroep gaan tegen het vonnis.

NVWA-inspecteurs troffen de schildpadden in de zomer van 2017 aan tijdens een routinecontrole op Schiphol. De dieren waren op doorreis van Zuid-Amerika naar Azië en zaten in veel te kleine hokken. Een deel van de schildpadden had de reis niet overleefd, de overgebleven dieren waren in slechte gezondheid.

De NVWA besloot de dieren daarom met spoed onder te brengen in een noodopvang. De rekening van die opvang werd naar de luchtvaartmaatschappij gestuurd.

Dierenhotel

KLM was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. De luchtvaartmaatschappij vond ook dat de dieren hulp nodig hadden, maar had de reptielen liever ondergebracht in het KLM Dierenhotel. Dat is een opvang waar dieren kunnen wachten totdat hun baasje ze ophaalt na een vlucht. Dat was volgens de luchtvaartmaatschappij velen malen goedkoper geweest.

De rechter is er niet van overtuigd dat opvang in het dierenhotel een alternatief was, schrijft NH Nieuws. Er waren bijvoorbeeld niet genoeg waterbassins voor zo'n grote hoeveelheid schildpadden. Bovendien zei het bedrijf pas tijdens de rechtszaak dat het de dieren zelf onderdak had kunnen bieden.