Canadese politie onderzoekt mogelijk verband tussen moorden en verdwijning

De Canadese politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de vondst van drie lichamen en de vermissing van twee tieners langs dezelfde afgelegen snelweg in Brits-Columbia.

Het derde lichaam werd gisteren gevonden tijdens de zoektocht naar twee vermiste mannen. Aanleiding voor de zoekactie was een brandende auto die langs de weg werd ontdekt. Het lichaam is vooralsnog niet geïdentificeerd, maar het gaat in ieder geval niet om een van de vermiste tieners.

De Canadese politie roept mensen op te helpen bij de identificatie van de gevonden man: