Boris Johnson maakt favorietenrol waar en wordt de Britse premier

Johnson neemt het premierschap over van May voor de rest van haar termijn, die loopt tot 2022. May stapte begin juni op na een reeks mislukte pogingen om haar brexitdeal met de Europese Unie door het parlement te loodsen. Woensdagmiddag dient ze haar ontslag in bij koningin Elizabeth.

Johnson wil desnoods zonder nadere afspraken de EU verlaten, een zogenoemde no-deal-brexit. Hij neemt het stokje over middenin een politieke crisis rondom het slepende vertrek uit de EU. Wat hem betreft komt er een nieuwe deal met Brussel, anders dreigt hij eind oktober dus zonder akkoord te vertrekken. De EU heeft altijd gezegd dat er niet opnieuw kan worden onderhandeld over de gemaakte afspraken met May.

In zijn toespraak speelde de aanstaande premier in op de grote klus die hem wacht. En op zijn critici, want de verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij over de brexitkoers is groot. "Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die de wijsheid van jullie besluit zullen betwijfelen. Zelfs sommigen van de hier aanwezigen zullen het betwijfelen, maar niemand heeft een monopolie op wijsheid", hield hij zijn gehoor voor.

Hij sloot af door zijn campagnebeloften nog eens te herhalen. "Brexit realiseren, het land verenigen en (oppositieleider) Jeremy Corbyn verslaan - en dat gaan we doen."