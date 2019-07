18 miljoen euro voor ontwikkeling nieuw antibioticum tuberculose

10 miljoen patiƫnten

In 2017 kregen wereldwijd tien miljoen mensen tbc. 1,6 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van de besmettelijke infectieziekte.

Mensen met tbc kunnen last krijgen van allerlei symptomen, van hoesten, pijn op de borst en koorts tot vermoeidheid en gewichtsverlies. De meeste besmettingen vinden plaats in India, China, Nigeria en Zuid-Afrika. Maar de ziekte komt ook nog in Nederland voor. In 2017 hadden zo'n twintig mensen tbc in Vaassen in Gelderland.

bron: WHO