Man botst met 273 kilo meth in achterbak op politieauto's Sydney

In Australiƫ is een man (28) op een aantal politieauto's gebotst met 273 kilogram methamfetamine in zijn bestelbus. Dat gebeurde gisteren voor de deur van een politiebureau in Sydney. De drug, die vaak crystal meth wordt genoemd, had een straatwaarde van 125 miljoen euro.

Makkelijkste drugsvangst ooit

Na de aanrijding reed de bestuurder door. De politie ging achter het busje aan en wist de man in een nabijgelegen wijk aan te houden. Bij het doorzoeken van de bestelbus stuitten agenten op de grote hoeveelheid drugs. "Dit is een van de makkelijkste drugsvangsten die we ooit hebben gedaan", zei hoofdinspecteur Glyn Baker van de politie van New South Wales.

"Deze man heeft een slechte dag gehad", voegt Baker toe. "Met zo'n hoeveelheid drugs op een politieauto botsen, is uniek."

Camera's van het politiebureau legden de aanrijding vast: