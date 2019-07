Veel jonge tieners gebruiken melatonine, maar weinig bekend over effecten

Wetenschappers waarschuwen voor het gebruik van melatonine door jonge tieners. Uit onderzoek van het Erasmus MC is gebleken dat 6 procent van de kinderen van 10 en 11 jaar wekelijks het middel gebruikt om in slaap te komen.

Melatonine is een stof die door het lichaam zelf wordt aangemaakt om de biologische klok te beïnvloeden. Het middel, dat zonder recept verkrijgbaar is bij de drogist, is vooral bedoeld voor mensen bij wie het dag- en nachtritme is verstoord. Maar de onderzoekers constateren dat het middel steeds vaker bij kinderen wordt gebruikt.

Ongeveer een kwart van de kinderen heeft slaapproblemen. Ouders geven dan melatonine, maar volgens onderzoeker Annemarie Luik van het Erasmus MC helpt dat zeker niet in alle gevallen. "Het is heel erg afhankelijk van de problemen die er zijn. Als je last hebt van een verschoven dag- en nachtritme kan het helpen, maar niet wanneer je puur klachten hebt om in slaap te komen."

Geen onderzoek naar effecten

De onderzoekers weten niet hoe schadelijk het voor kinderen is om langdurig melatonine te gebruiken. "Bij kinderen is er vrijwel geen onderzoek gedaan naar de langdurige effecten. We weten niet of het bijvoorbeeld schadelijk is voor de gezondheid of voor de eigen productie van melatonine", zegt Annemarie Luik.

Het Erasmus MC gaat nu verder onderzoek doen naar de effecten van melatonine op de lange termijn. De kinderen van wie tijdens het onderzoek is gebleken dat ze melatonine gebruiken, worden ook in de toekomst in de gaten gehouden.

Onderzoekster Luik zegt dat er andere manieren zijn om de slaapproblemen bij kinderen op te lossen. Ze raadt bijvoorbeeld aan om voor het slapen gaan een rustmoment in te bouwen. Verder is het belangrijk dat de kinderen gaan slapen in een donkere kamer met weinig geluid.