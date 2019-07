Psychiaters kliniek Den Dolder: er wordt krampachtig gedaan over verlof

De forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder waar de moordenaar van Anne Faber verbleef, is te terughoudend geworden met het toekennen van verlof aan patiënten. Dat zeggen twee psychiaters van de kliniek in een interview in de Volkskrant.

Volgens de twee artsen belemmert die krampachtigheid de terugkeer van patiënten naar de samenleving en is dat niet in het belang van de veiligheid.

In de kliniek in Den Dolder worden mensen behandeld met ernstige gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. De meeste patiënten zitten er na een veroordeling voor een misdrijf. Een van hen was Michael P., die in 2017 tijdens proefverlof buiten de kliniek Anne Faber vermoordde.

Te veel rapporteren

Na de moord op Anne Faber volgde een golf van kritiek: patiënten zouden te veel vrijheden krijgen in de kliniek en er zou te weinig toezicht zijn. In de krant zeggen de twee psychiaters dat het beeld niet klopt en dat de samenleving beter moet worden voorgelicht.

"Medewerkers zijn zo bang geworden dat er iets fout gaat, dat ze nu doorslaan in het overleggen over en het registreren van elke nieuwe stap die een patiënt neemt", zegt psychiater Henrik Keijer.

De kliniek in Den Dolder moet nu elke dag rapporteren aan het ministerie. Keijer zegt dat hij zo'n twee uur per dag kwijt is aan extra overleggen en registraties. Dat gaat volgens hem ten koste van de zorg aan de patiënten.

Hij zegt dat behandelaren speelruimte nodig hebben om de vrijheden van patiënten zorgvuldig te kunnen opbouwen. "Ze moeten wel kunnen oefenen. Als je een rijbewijs haalt, kun je ook niet meteen perfect rijden. Ook resocialisatie gaat geleidelijk."

Elektrische stoel

Psychiater Regina Schipper, die ook in de kliniek in Den Dolder werkt, vindt de kritiek van de buitenwereld op haar kliniek onterecht. "Er is een hetze gaande over hoe slecht wij het allemaal doen. Terwijl je ook kunt zeggen: wees blij dat er nog mensen zijn die hier willen werken. Een zo groot mogelijk deel van onze patiënten willen we laten terugkeren in de maatschappij. Tenzij je voorstander bent van de elektrische stoel of levenslange opsluiting, is dat de enige mogelijkheid."

Schipper zegt dat ze zich tegenwoordig veiliger voelt in de kliniek met haar patiënten dan wanneer ze wordt geconfronteerd met de woede van de buitenwereld. En ook patiënten zelf willen niet altijd meer naar buiten uit angst om gezien te worden. "Van andere patiënten, die er wat onverzorgd uitzien, durven wij het minder snel aan ze naar het dorp te laten gaan", zegt Schipper.

Het gebeurt jaarlijks ongeveer 2000 keer dat een patiënt uit een forensisch-psychiatrische kliniek na verlof niet terugkeert. Aan zulke voorvallen in andere klinieken wordt meestal nauwelijks aandacht besteed, maar de kliniek in Den Dolder ligt onder een vergrootglas na de moord op Anne Faber.

Onrust vanwege helikopter

Begin dit jaar bleef een patiënt uit Den Dolder langer weg dan mocht. Omdat het toen sneeuwde en de man zonder jas was vertrokken, waren medewerkers van de kliniek bang voor onderkoeling. Ze alarmeerden de politie en die ging op zoek naar de man.

Bij die zoektocht werd een helikopter ingezet, die toevallig voor iets anders in de lucht hing. Maar juist dat zoeken met een helikopter veroorzaakte onrust in het dorp. De patiënt kwam uiteindelijk snel terug en hij was volgens de psychiaters niet gevaarlijk, maar lokale media legden meteen een verband met het verlof van Michael P.

"Als iemand niet terugkeert van verlof, lijkt het voor de buitenwereld alsof er iets is misgegaan. Maar wij zien het niet direct als een fout", zegt psychiater Schipper in de Volkskrant. "Het is een ingecalculeerd risico. Verlof is er om te oefenen."

Schipper zegt dat ze al eerder haar verhaal had willen doen. "Want als iets me heeft verbaasd, is het hoe weinig de buitenwereld weet van hoe wij werken."