'Mijnbouwbedrijf dat belasting ontdook gefinancierd met Nederlandse subsidies'

De Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) wordt volgens Trouw genoemd in de zogenoemde Mauritius Leaks, geheime documenten met namen van bedrijven en personen die via constructies in het Afrikaanse land belasting ontduiken.

De documenten zijn net als eerder de Panama Papers en de Paradise Papers gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten, waarvan ook Trouw deel uitmaakt.

Volgens Trouw financierde FMO het Ierse mijnbouwbedrijf Kenmare, dat in Mozambique de grootste titaniummijn ter wereld exploiteert. Het bedrijf heeft hier nauwelijks belasting voor afgedragen. Verder heeft Kenmare een aantal brievenbusbedrijven op Mauritius.

Leningen verstrekt

Volgens de documenten waarover Trouw over beschikt, heeft FMO sinds 2004 leningen verstrekt aan Kenmare en had het aandelen in het bedrijf ter waarde van zeker 44 miljoen euro.

FMO beheert fondsen van de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en is voor de helft eigendom van het Rijk. Het heeft meer dan 400 miljoenen euro aan subsidie ontvangen voor de fondsen die het beheert. Op deze manier is er ook Nederlands overheidsgeld geïnvesteerd in Kenmare.

Op de hoogte

Volgens Trouw heeft FMO al in 2010 aangegeven dat het niet mee wil werken aan constructies om belasting te ontduiken. De ontwikkelingsbank zou op de hoogte zijn van de constructie van Kenmare, maar zegt er niets aan te kunnen doen.

Het bedrijf zegt in Trouw dat het aan de overheid van Mozambique is om belastingafspraken te maken met bedrijven. "Wij kunnen een bedrijf niet vertellen dat ze geen belasting mogen ontwijken. Daar intervenieer je niet in."