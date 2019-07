Verdachten belastingfraude zonder medeweten onderwerp van documentaire

Een documentairemaker heeft maandenlang van dichtbij meegekeken bij een lopend, vertrouwelijk strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie, terwijl de verdachten daarvan niet op de hoogte waren. Toen NRC bekendmaakte hierover te gaan publiceren, leidde dat gisteren tot een escalatie tussen de advocaten van de verdachten en het OM.

Onderwerp van onderzoek is de landelijke sushiketen Sumo, die wordt verdacht van grootschalige belastingfraude. Uit onderzoek van NRC blijkt dat regisseur René Roelofs en productiehuis Selmade Films in 2014 met toestemming onder meer getuigenverhoren hebben gefilmd en de zoektocht naar een Chinese tolk.

Voor de invallen bij vijf vestigingen van de keten, in december van dat jaar, liepen er zelfs cameraploegen achter de rechercheurs aan mee naar binnen. Ook kreeg de regisseur beeldmateriaal van de FIOD tot zijn beschikking.

Steeds meer eisen

Tot op het hoogste niveau is bij het ministerie van Financiën, het OM en de FIOD toestemming voor en medewerking aan de film verleend, schrijft NRC. Maar er ontstonden problemen toen het OM in het voorjaar van 2015 de eerste versie van de documentaire zag.

Het OM stelt na verschillende viewings steeds meer eisen aan de producent. Verschillende scenes moeten worden aangepast of geschrapt. Ook komt het OM terug van de afspraak dat de film mocht worden uitgezonden na de uitspraak in eerste aanleg (komende donderdag). Er moet zeker een maand tussen uitspraak en uitzending zitten, maar omroep KRO-NCRV heeft uitzending ervan inmiddels verplaatst naar eind dit jaar.

De omstandigheden zijn sinds 2014 ook veranderd. Het OM staat onder druk door een aantal schandalen en mensen die toestemming gaven voor de film werken er niet meer. De oprichter van de sushiketen heeft een boete van 15 miljoen euro betaald aan de Belastingdienst. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het volgens de krant "juridisch kwetsbaar" geworden om een verdachte én een boete te laten betalen én strafrechtelijk te vervolgen.

Niet op de hoogte

Opmerkelijk is ook dat al die jaren de verdachten in de zaak niet op de hoogte waren van de filmopnamen en de documentaire. Afgesproken was dat het OM dat zou vertellen, maar dat gebeurde uiteindelijk pas gistermorgen.

KRO-NCRV zegt in de krant dat er tot nu toe nog geen enkele scene uit de film is geschrapt. Wel zijn er aanpassingen gedaan en vindt over één scene nog overleg plaats. Het OM zegt in een reactie dat "de documentaire niet wordt uitgezonden zolang OM en FIOD niet akkoord zijn met de inhoud".