Goud wordt weer populairder, en dus duurder

Het doet denken aan het dieptepunt van de financiële crisis: na jaren kabbelen loopt de goudprijs de afgelopen maanden ineens behoorlijk op. En dat merken goudsmeden ook. "Door de hogere prijs komen meer mensen goud verkopen," zegt Derk Mathon, voorzitter van het Nederlands Gilde van Goudsmeden.

Traditioneel is goud in trek als beleggers onrustig worden vanwege onrust op de financiële markten en dalende koersen. Daar is nu een extra reden bijgekomen: de extreem lage rente. Er zijn steeds meer bedrijven en landen die geld toe krijgen als ze op de financiële markten geld lenen. Deze negatieve rente wordt betaald door beleggers. En die zien goud daarom als een steeds aantrekkelijker alternatief.

De hogere kosten die dat bij de goudsmid oplevert worden doorberekend aan de klant, wat volgens Derk Mathon het koopgedrag beïnvloedt. Volgens de goudsmid kun je bij nieuwe producten met goed vakmanschap wel materiaal besparen. "Dan maak je een ring iets lichter of dunner, of eventueel hol aan de binnenkant."

Als de huidige trend doorzet kan dat behoorlijk schelen, denkt Mathon. "Ook loont het om oude sieraden te laten omsmelten als je bijvoorbeeld een nieuwe ring wil," zegt de goudsmid, die daar ook meer werk aan overhoudt.

35 procent sinds eind 2015

Waar de standaardmaat in de goudwereld, een troy ounce (31,1 gram), twee maanden geleden nog zo'n 1270 dollar kostte, is dat nu ongeveer 1425 dollar. Een toename van ruim 12 procent. Gerekend vanaf de laagste prijs sinds de financiële crisis is de stijging zelfs bijna 35 procent. Dat dieptepunt voor de goudprijs was eind 2015.