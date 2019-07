Rolstoelvierdaagse: 'Je bent samen met 100 anderen en kent bijna iedereen'

De rolstoelvierdaagse vindt dit jaar voor de 31e keer plaats in het Twentse Delden. Ook de komende week worden hoge temperaturen verwacht. Donderdag kan het zelfs meer dan 35 graden worden, net als vorig jaar toen het evenement werd afgelast.

Dat is nu nog niet aan de orde, vertelt Saskia Ros van het vierdaagsebestuur. "We bekijken de situatie per dag. Dan kijken we of en in welke vorm we kunnen starten. Dat we de vierdaagse vorig jaar een dag van tevoren helemaal hebben afgeblazen, kwam doordat het toen al heel lang heel warm was. Terwijl het vandaag bijvoorbeeld gewoon lekker was."

Ook wil de organisatie niet het risico lopen dat deelnemers afhaken. "Als we het evenement nu weer niet door laten gaan, komen er straks volgend jaar helemaal geen mensen meer."

Kortere routes

Wel heeft het vierdaagsebestuur de afstanden van 30, 50 en 70 kilometer geschrapt. Deelnemers kunnen nu kiezen tussen een route van 10 of 25 kilometer. Ook gaan de deelnemers eerder in de ochtend van start en moeten ze om 13.00 uur weer binnen zijn, in plaats van om 17.00 uur. Wie dat niet redt, wordt ondersteund om zo snel mogelijk bij de finish te komen.

Lisa Vreugde vindt het wel verstandig dat de organisatie voor een alternatief programma heeft gekozen. De 24-jarige doet dit jaar voor de vierde keer mee aan de vierdaagse. "Het is vooral een gezelligheidsevenement. Niet iedereen is fysiek even sterk en in Twente is weinig beschutting qua natuur. Het is goed dat de organisatie daar rekening mee houdt. En verder moeten we ons er gewoon op instellen dat het warm wordt."