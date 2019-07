'Old town road' van Lil Nas X (en Nederlandse producer van 19) evenaart record

In april was er ophef rond Old Town Road. Billboard, de organisatie die de hitlijsten in de VS bijhoudt, verwijderde een eerdere versie van Lil Nas X namelijk uit zijn country-hitlijst omdat het niet country genoeg was.

Countryster Billy Ray Cyrus hoorde het verhaal van Lil Nas X en benaderde hem voor een samenwerking. Dat leverde uiteindelijk dus deze succesvolle versie op.