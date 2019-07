Nieuwe Griekse regering wint vertrouwen met hervormingen

Verder heeft hij opdracht gegeven om slachtoffers met zware brandwonden niet alleen gratis medicijnen te geven, maar alle medische zorg die anders niet wordt gedekt te vergoeden. Verder wil Mitsotakis dat er vaart wordt gemaakt met het slopen van verwoeste woningen, de bouw van nieuwe huizen, en het opknappen van beschadigde woningen.

De tragische gebeurtenissen in Mati en het nabijgelegen Neos Voutzas, de twee plaatsen die deels werden verwoest door het vuur, worden dezer dagen herdacht.

Gisteravond werd een herdenkingsconcert gehouden in het sportstadion van Neos Voutzas. Onder anderen musici en acteurs die huizen hebben of hadden in het getroffen gebied werkten daaraan mee. Vandaag wordt er ook een speciale dienst gehouden in een kerk in Mati.