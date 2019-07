5 jaar cel voor stalken ex en brandstichting

Een 45-jarige man uit Venlo is veroordeeld tot vijf jaar cel voor het stalken van zijn ex-vriendin en brandstichting bij haar nieuwe vriend. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van meer dan 53.000 euro betalen en krijgt hij een contactverbod van vijf jaar.

Tussen februari en mei 2018 was de man soms meerdere keren per dag bij het huis van zijn ex-vriendin in Arcen. Hij reed er met zijn auto langs of ging over een hek achter haar woning staan gluren. In diezelfde periode stak hij ook de auto van de nieuwe partner van de vrouw in brand. In de zomer gooide hij een molotovcocktail het kantoorpand van de man in.

Een levensgevaarlijke actie, oordeelt de rechtbank. Het kantoor grenst namelijk aan de woning van de ouders van de man. Zij waren op dat moment niet thuis, maar dat wist de verdachte niet.

Complottheorie

Het stalken had volgens de rechter grote invloed op de ex-vriendin, haar partner en hun familie. "Zijn gedrag was intimiderend, bedreigend en neigde naar obsessie en was voor alle benadeelden beangstigend."

De man zelf zegt dat het juist zijn ex en haar nieuwe partner zijn die hem belagen. Zij zouden de branden hebben gesticht en het in zijn schoenen proberen te schuiven. Maar volgens de rechtbank is er geen enkele aanwijzing voor deze complottheorie, schrijft 1Limburg.