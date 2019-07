Actrice Imanuelle Grives in Belgische cel voor drugsbezit

Het AD schrijft dat de politie zo'n honderd xtc-pillen in beslag heeft genomen, meer dan twintig gram cocaïne en vergelijkbare hoeveelheden ketamine en mdma (het hoofdbestanddeel van xtc). Ze blijft zeker tot vrijdag vastzitten.

Voorbereiding

De advocaat van Grives, Koen Vaneecke, spreekt in De Telegraaf van een fout gelopen experiment. Grives is volgens hem bezig met de voorbereiding voor een nieuwe rol. Dat neemt ze zeer serieus, zegt de advocaat. Ze zou hebben willen weten hoe het is om drugs te verkopen.

Imanuelle Grives is onder meer bekend van haar hoofdrol in de film Alleen Maar Nette Mensen. Ook speelde ze in de tv-series Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam en Celblok H. In 2017 was ze een van de kandidaten in Wie is de Mol?.