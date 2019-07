Urenlange treinvertragingen Italië na brandstichting

Het treinverkeer in heel Italië is urenlang ernstig verstoord geweest na een brand in een transformatorhuis in Florence. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken door een anarchistische groepering. Mogelijk is er een verband met een rechtszaak tegen 28 leden van die groep die vandaag in Florence dient vanwege het verstoren van de openbare orde.

Het treinverkeer rond Florence werd tussen 05.00 en 08.00 uur totaal stilgelegd, wat leidde tot een verkeersinfarct op het spoor in heel Italië. De vertragingen liepen op tot gemiddeld drie uur. De ritten van 25 hogesnelheidstreinen werden geannuleerd.

Inmiddels is het treinverkeer weer opgestart, maar de vertragingen zullen vermoedelijk nog de hele dag aanhouden.